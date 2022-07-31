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    Adana'da hastanede kaybolan kadının cansız bedeni ormanda bulundu

    Muayene olmak için gittiği hastaneden kaybolan 54 yaşındaki Rahime Atay’ın cansız bedeni, ormanda bulundu.
    • 31.07.2022 - 16:56
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    Adana'da hastanede kaybolan kadının cansız bedeni ormanda bulundu

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde, 25 Temmuz'da, Alzheimer tedavisi gören 2 çocuk annesi Rahime Atay kızı Eda Atay (27) ile birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti.

    Annesini koridordaki banka oturtup kan tahlili sırası almak için danışmaya Atay, döndüğünde annesini bulamadı.

    Arama çalışmaları başlatıldı

    Atay’ın kayıp başvurusu üzerine polis ve AFAD ekipleri harekete geçti. DHA’nın haberine göre; hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ile ormanda arama çalışması başlatıldı.

    Adana da hastanede kaybolan kadının cansız bedeni ormanda bulundu #1

    Cansız bedeni ormanda bulundu

    Rahime Atay'ın cansız bedeni, bugün ormanda bulundu.

    Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Atay'ın cesedinde ilk incelemelerde, herhangi bir dış müdahalenin olmadığı belirtildi.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana da hastanede kaybolan kadının cansız bedeni ormanda bulundu #2

    Adana da hastanede kaybolan kadının cansız bedeni ormanda bulundu #3


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