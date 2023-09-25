Adana'da havaalanına yolcu götüren midibüsün yaptığı kazada 5 kişi yaralandı

İHA
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde havaalanına yolcu taşıyan midibüsü kullanan Doğan Özbey, aracın direksiyon hakimiyetini yitirdi. Bunun üzerine midibüs yön levha direğine çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
5 kişi yaralandı
Midibüs içerisindeki yaralılar itfaiye ve cankurtaran ekiplerine kurtarılarak sağlıkçılara teslim edildi.
Yaralanan 5 kişi Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)