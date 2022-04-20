Sahte köpek satışı ilanı ile 35 ilde 150'ye yakın kişiyi 1 milyon lira dolandıran şebekenin lideri Cabbar Onur Akbay'ın, güven kazanmak için sahte veteriner hekim diploması kullandığı belirlendi.

Adana’da köpek fotoğrafları ile internette sahte satış sitesi oluşturan şahıslar, hayvansever vatandaşları tuzaklarına düşürdü.

Sahte satış sitesi kuran Cabbar Onur Akbay (27) ile iletişime geçen vatandaşlar, ücretlerini göndermelerine rağmen istedikleri köpekleri alamadı.

Akbay ile yeniden iletişime geçmeye çalışan mağdurlar ilanların kapatıldığını görünce dolandırıldıklarını anlayıp durumu polis ekiplerine bildirdi.

35 ilde 150’ye yakın kişiyi 1 milyon lira dolandırdılar

Gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından liderliğini Akbay’ın yaptığı şebekeyi deşifre etti.

Şebekenin, 35 ilde 150’ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Adana'da hayvan satışı ilanıyla, 35 ilde 1 milyon lira dolandırdılar ViDEO

Eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı

14 Nisan sabahı, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan Akbay, Kozan ilçesindeki saklandığı evde sevgilisi Sıla Y. (25) ile yakalandı.

Şebeke üyesi diğer 15 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve cep telefonu, sahte kimlik ve diploma, telefon hatları ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şebeke lideri 6 ay boyunca evden hiç çıkmadı

Şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke lideri Cabbar Onur Akbay’ın, operasyon kapsamında yürütülen fiziki takip sırasında 6 ay boyunca saklandığı evden hiç çıkmadığı, market ve yiyecek ihtiyaçlarını internet üzerinden giderdiği öğrenildi.

Sahte veteriner hekim diploması kullandı Akbay’ın, köpek satın almak için kendisiyle irtibata geçen kişilere, güven kazandırmak için veteriner hekim olduğunu söylediği ve sahte diploma fotoğrafı gönderdiği belirtildi.

Banka hesaplarını kullandıranlara yüzde 30 komisyon verdi

Ayrıca Akbay’ın, banka hesaplarını kullandıran kişilere dolandırdığı paranın yüzde 30’unu komisyon olarak verdiği saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Cabbar Onur Akbay’ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Sıla Y. ile 6 kişi adli kontrol şartı, 3 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.