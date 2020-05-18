Adana'da, hemşire eşini sırtından bıçakladı

İki ay önce evi terk edip, baba evine giden eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak ağır yaralayan Hüseyin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da, Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan D.G., eşi Hüseyin G.’yi, 2 ay önce terk ederek ailesinin evine yerleşti.

Sürekli tartışma yaşadıkları öğrenilen çift, Çukurova ilçesindeki evlerinde bir araya geldi.

EŞİNİ, ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

Çalıştığı halı sahadan koronavirüs nedeniyle işten çıkarıldığı belirtilen Hüseyin G., eşinden eve geri dönmesini istedi. Ancak D.G., bu teklifi reddetti.

Hüseyin G. çıkan tartışmada, eşini, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 2 çocuğunun gözü önünde sırtından bıçaklayarak yaraladı.

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Hüseyin G. ardından, eşini apartmanın önüne indirerek "Allah rızası için yardım edin" diye bağırıp, komşularından yardım istemeye başladı.

Bu sırada sokaktan geçen bir kişi, Hüseyin G. ve yaralı eşini otomobiliyle özel bir hastaneye götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan D.G., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. D.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

"EŞİM KENDİNİ BIÇAKLADI"

Komşusu Mehmet Akınsoy, olay sonrası apartmanın önünde Hüseyin G. ile konuştuklarını, kendisine "Eşim bıçağı alıp, koltuğun arkasın koyarak yaslandı ve kendisini bıçakladı" dediği öğrenildi.

'PİŞMANIM' DEDİ, TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin G., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Hüseyin G. sorgusunda, eşinin kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu için bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.