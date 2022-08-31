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- Adana’da hırsız, bir evden 900 bin liralık altın ile 100 bin lira çaldı
Adana’da hırsız, bir evden 900 bin liralık altın ile 100 bin lira çaldı
- 31.08.2022 - 10:19
Adana’nın Seyhan ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evine akşam saatlerinde gelen Hatice A. (47), ikinci kattaki yatak odasına çıktı.
Giysi dolabındaki eşyaların dağıldığını gören Hatice A., sakladığı 900 bin TL değerindeki altın ile 100 bin TL paranın çalındığını anladı.
Kadın hemen polise başvurdu.
Yağmur borusundan tırmandı
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fatih Ö. (34) olduğunu ve evin 2'nci katına yağmur borusundan tırmanarak, girdiğini belirledi.
Fatih Ö.'nün Beyceli Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Altın ve paralar bulundu
Evde yapılan aramada, Hatice A.'nin çalınan altın ve paraları bulundu.
24 Ağustos yaptığı hırsızlığı emniyette itiraf eden Fatih Ö., adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
DHA’nın haberine göre Fatih Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ele geçirilen altın ve paralar ise sahibine teslim edildi.