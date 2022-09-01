Petrol
95.06
-0.61%
Euro
18.248
-0.27%
Dolar
18.2069
0.12%
Altın
998.8
-0.20%
Borsa
3171
0.00%
Bitcoin
367.468
-0.73%
BTXN Coin
4.30
0.70%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Adana’da hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı

    Hırsızlık için tek katlı müstakil evin damına çıktığı öne sürülen şüpheli, dengesini kaybedip, düşerek yaralandı. Yaralı hırsızın tedavisi sürerken, evin sahibi kadın yaşananları anlattı.
    • 01.09.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı

    Adana’nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan M.T. isimli kadın, saat 22.00 sıralarında önce damdan ayak sesi ardından sokaktan gürültü duyunca, dışarıya çıkıp baktı.

    Bir kişinin evinin önünde yaralı halde yattığını gören kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Hastanede tedavisi sürüyor

    Evin damından düştüğü belirlenen ve isminin G.S. olduğu saptanan hırsızlık şüphelisi, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Başından yaralanan şüphelinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

    Adana’da hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı VİDEO

    “‘Yandım anam’ diye bağırıyordu”

    Damdan gelen sesleri duyduktan sonra komşusunu aramak istediği sırada büyük bir gürültü duyduğunu anlatan M.T., “Demir kapıdan dışarıya baktığımda bir kişi 'Yandım anam, öldüm anam' diye bağırıyordu.” dedi.

    DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana’da hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı #1

    Adana’da hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı #2

    Adana’da hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı #3

    Adana’da hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı #4

    Adana’da hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı #5


    İlginizi Çekebilir

    İranlı kadınların maç izlemesine, ikinci kez izin verildi
    Dünya

    İranlı kadınların maç izlemesine, ikinci kez izin verildi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Hizmet üretici fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 90,56 arttı
    Ekonomi

    Hizmet üretici fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 90,56 arttı

    Görüş Bildir