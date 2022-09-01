Hırsızlık için tek katlı müstakil evin damına çıktığı öne sürülen şüpheli, dengesini kaybedip, düşerek yaralandı. Yaralı hırsızın tedavisi sürerken, evin sahibi kadın yaşananları anlattı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan M.T. isimli kadın, saat 22.00 sıralarında önce damdan ayak sesi ardından sokaktan gürültü duyunca, dışarıya çıkıp baktı.

Bir kişinin evinin önünde yaralı halde yattığını gören kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastanede tedavisi sürüyor

Evin damından düştüğü belirlenen ve isminin G.S. olduğu saptanan hırsızlık şüphelisi, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Başından yaralanan şüphelinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Adana’da hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı VİDEO



“‘Yandım anam’ diye bağırıyordu”

Damdan gelen sesleri duyduktan sonra komşusunu aramak istediği sırada büyük bir gürültü duyduğunu anlatan M.T., “Demir kapıdan dışarıya baktığımda bir kişi 'Yandım anam, öldüm anam' diye bağırıyordu.” dedi.

DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.