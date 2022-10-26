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    Adana'da husumetlilerinin aracına ateş açan 3 şüpheliden 2'si yakalandı

    Seyhan ilçesinde husumetli oldukları Mazlum Deniz'in otomobiline kalaşnikof silah ve tabancalarla ateş açıp kaçan 3 şüpheliden Mehmet Sait Çağan ve Mevlüt Tosun yakalanıp, tutuklandı.
    • 26.10.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 10:39
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    Adana'da husumetlilerinin aracına ateş açan 3 şüpheliden 2'si yakalandı

    Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde arkadaşı ile görüştükten sonra oturduğu apartmana dönen Mazlum Deniz, otomobilini park etti.

    Bu sırada sokağa gelen otomobildeki Mehmet Sait Çağan, Mevlüt Tosun ile Furkan E., kalaşnikof silah ve tabancalarla Deniz'in aracına ateş açtı.

    Kurşunların hedefi olan araçtaki Deniz, saldırıyı yara almadan atlattı. Çağan yaya olarak, diğerleri ise otomobille kaçtı.

    Sokakta yürürken yakalandı

    İhbarla bölgeye aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, kaçan Çağan'ı sokakta yürürken gördü.

    Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan Çağan, takip sonucu yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler, Tosun'u da Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

    3 kalaşnikof silah ele geçirildi

    Furkan E.'nin Sarıçam ilçesinde evine yapılan operasyonda ise izine rastlanılmadı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 3 kalaşnikof silah ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Adana da husumetlilerinin aracına ateş açan 3 şüpheliden 2 si yakalandı #1

    Silahlı çatışmaya karışmış

    Emniyete götürülen şüphelilerden Çağan'ın, 24 Eylül'de torununun nişanına katılmak için kapısının önünde bekleyen Rahime Eker'in hayatını kaybettiği silahlı çatışmaya karıştığı tespit edildi.

    3 şüpheli ile Mazlum Deniz'in, yaralama olayı nedeniyle husumetli oldukları belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Sait Çağan ile Mevlüt Tosun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    DHA'nın haberine göre, Furkan E.'yi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

    Adana da husumetlilerinin aracına ateş açan 3 şüpheliden 2 si yakalandı #2

    Adana da husumetlilerinin aracına ateş açan 3 şüpheliden 2 si yakalandı #3

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