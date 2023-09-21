DHA
Adana'da olaysız bir gün yok...
Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesinde yaşandı.
Yolda husumetlileriyle karşılaşan kişi, yakınlardaki cep telefonu tamirciliği yapılan iş yerinin arkasındaki depoya sığındı.
Dükkana kurşun yağdırdı
Saldırganın iş yerine silah doğrulttuğunu gören dükkan sahibi ve 1'i yaşlı, 2 müşteri panik yaşadı.
Şahıs, tabancayla iş yerinin camına 4 el ateş etti. Camın önündeki müşteri, son anda tezgahın altına eğilip kurtuldu.
Olay kameralara yansıdı
Diğerleri de dükkanın arka tarafına koşarken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)