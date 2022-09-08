Adana'da huzur ve güven uygulaması: 29 bin TL ceza kesildi

Adana'da huzur ve güven uygulaması: 29 bin TL ceza kesildi

Kentte gece saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada, alkollü sürücüler polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Uygulama kapsamında toplam 375 araç ve bin 388 kişi sorgulandı.

Yurt genelinde asayişi sağlamak adına denetimler sürüyor.

Son olarak Adana polisi kentte huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Kozan ilçesinde yapılan uygulama 165 polis ile 13 ayrı noktada gerçekleşti.

"Bırak bu işleri"

Öte yandan umuma açık iş yerleri de tek tek denetlendi.

Bu sırada alkollü yakalanan bir sürücü 157 promil alkollü olmayı “Bırak bu işleri” diyerek savundu.

Adana'da huzur ve güven uygulaması: 29 bin TL ceza kesildi ViDEO

Ehliyetine el konuldu

Trafik ekipleri, alkollü araç kullanan sürücünün ifadesinin alınmak üzere emniyete sevk ederek otomobili çekici yardımı ile otoparka çekti, ehliyetine ise el koydu.

29 bin 188 TL ceza

Toplamda 375 araç ve bin 388 kişinin sorgusu yapılırken 15 araca 29 bin 188 TL idari para cezası uygulandı.

5 araç ise trafikten men edildi.

İHA'nın aktarımına göre; araç aramalarında 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru tabanca ele geçirildi.