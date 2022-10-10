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- Adana'da İBB cenaze aracında 144 kilo uyuşturucu yakalandı
Adana'da İBB cenaze aracında 144 kilo uyuşturucu yakalandı
- 10.10.2022 - 09:42
- Güncelleme : 10.10.2022 - 09:46
Yurt içinde zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor...
Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan İBB’nin şehirlerarası cenaze nakil aracında arama yapıldı.
144 kilo esrar ele geçirildi
Polis araçta yaptığı aramada 120 kilo normal, 24 kilo 550 gramda toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.
3 kişi gözaltına alındı
Olayla ilgili olarak 1 cenaze aracı sürücüsü, 2’de Diyarbakır’da olmak üzere 3 zanlı gözaltına aldı.
Narkotik Şube Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Narkotik Suçlarla Mücadele Şueb Müdürlüğü'nden yapılana açıklamada, "Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yapılan çalışmalarda; ilimiz TAG Otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada, 120 kg esrar maddesi, 24 kilo 550 gram toz esrar maddesi olmak üzere toplanda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir." ifadeleri yer aldı.