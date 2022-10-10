Adana'da İBB cenaze aracında 144 kilo uyuşturucu yakalandı

Adana'da İBB'ye ait cenaze nakil aracında 24'ü esrar tozu olmak üzere 144 kg esrar yakalandı. Otoyolda durdurulan cenaze nakil aracında onlarca kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Yurt içinde zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor...

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan İBB’nin şehirlerarası cenaze nakil aracında arama yapıldı.

144 kilo esrar ele geçirildi

Polis araçta yaptığı aramada 120 kilo normal, 24 kilo 550 gramda toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak 1 cenaze aracı sürücüsü, 2’de Diyarbakır’da olmak üzere 3 zanlı gözaltına aldı.





Narkotik Şube Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şueb Müdürlüğü'nden yapılana açıklamada, "Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yapılan çalışmalarda; ilimiz TAG Otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada, 120 kg esrar maddesi, 24 kilo 550 gram toz esrar maddesi olmak üzere toplanda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir." ifadeleri yer aldı.



