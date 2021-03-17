Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana’nı Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde U.G, M.G ve ismi öğrenilmeyen Suriye uyruklu bir kişi ile Cihan B., Nusret K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

2 YARALI

Cihan B. ve Nusret K. tabanca ile vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştiren U.G, M.G ve Suriye uyruklu bir kişi koşarak olay yerinden kaçtı. Bu sırada yaralılar, yakınları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cihan B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme görüntüleri VİDEO

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis, olay yerinde 5 adet boş kovan buldu. Kovanlarda yapılan delil çalışmasının ardından balistik incelemesi yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.