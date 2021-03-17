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- Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
- İHA
- 17.03.2021 - 09:00
- Güncelleme : 17.03.2021 - 09:33
Adana’nı Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde U.G, M.G ve ismi öğrenilmeyen Suriye uyruklu bir kişi ile Cihan B., Nusret K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.
2 YARALI
Cihan B. ve Nusret K. tabanca ile vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştiren U.G, M.G ve Suriye uyruklu bir kişi koşarak olay yerinden kaçtı. Bu sırada yaralılar, yakınları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cihan B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme görüntüleri VİDEO
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Polis, olay yerinde 5 adet boş kovan buldu. Kovanlarda yapılan delil çalışmasının ardından balistik incelemesi yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.