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Adana'da iki kardeş tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetliler arasında çıkan silahlı çatışmada tüfekle vurulan 2 kardeş öldü. Polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
- 14.12.2022 - 16:49
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi'ndeki Atatürk İlköğretim Okulu’nun yanında 01 D 1838 plakalı otomobilde bekleyen Vahit Kara ve kardeşi Emrah Kara, iddiaya göre içerisinde husumetlileri Ferdi B.'nin bulunduğu 01 ALS 571 plakalı otomobilin önüne kesti.
Çatışma çıktı
Bunun üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.
Tüfekle vurulan iki kardeş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kardeşler kurtarılamadı
Vahit (37) ve Emrah Kara (28), hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA'nın haberine göre polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan çatışmanın olduğu bölgede bulunan galerideki araçlar da hasar gördü.
(Vahit Kara)