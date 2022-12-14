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    Adana'da iki kardeş tüfekle vurularak öldürüldü

    Husumetliler arasında çıkan silahlı çatışmada tüfekle vurulan 2 kardeş öldü. Polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
    • 14.12.2022 - 16:49
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    Adana'da iki kardeş tüfekle vurularak öldürüldü

    Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi'ndeki Atatürk İlköğretim Okulu’nun yanında 01 D 1838 plakalı otomobilde bekleyen Vahit Kara ve kardeşi Emrah Kara, iddiaya göre içerisinde husumetlileri Ferdi B.'nin bulunduğu 01 ALS 571 plakalı otomobilin önüne kesti.

    Çatışma çıktı

    Bunun üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı.

    Tüfekle vurulan iki kardeş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kardeşler kurtarılamadı

    Vahit (37) ve Emrah Kara (28), hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    AA'nın haberine göre polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Öte yandan çatışmanın olduğu bölgede bulunan galerideki araçlar da hasar gördü.

    Adana da iki kardeş tüfekle vurularak öldürüldü #1(Vahit Kara)

    Adana da iki kardeş tüfekle vurularak öldürüldü #2

    Adana da iki kardeş tüfekle vurularak öldürüldü #3

    Adana da iki kardeş tüfekle vurularak öldürüldü #4

    Adana da iki kardeş tüfekle vurularak öldürüldü #5


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