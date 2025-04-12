Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan TOKİ konutları inşaatında çıktı.

İşçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

YARIM SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Prefabrik yatakhaneden çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken işçiler arasında kısa sürede panik yaşandı.

Yangın, ekiplerin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Kimsenin yara almadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.