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Adana'da internetten tanıştığı çocuklara tecavüz ve şantaj iddiasıyla yakalandı

Adana'da internetten tanıştığı çocuklara tecavüz ve şantaj iddiasıyla yakalandı Feke ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı çocuklara cinsel istismarda bulunurken gizli görüntülerini çekip, daha sonra tehdit ederek şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli adliyeye sevk oldu.