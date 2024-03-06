Adana'da internetten tanıştığı çocuklara tecavüz ve şantaj iddiasıyla yakalandı

Adana'da Feke İlçe Emniyet Amirliğine, 20 yaşındaki S.Ö. isimli şahsın, lise ve ortaokul öğrencisi çocuklar ile internet üzerinden tanışıp onları kandırdıktan sonra cinsel birliktelik yaşadığı, bu sırada gizli görüntülerini çektiği ihbarı geldi.
Polis bu ihbar üzerine harekete geçti.
Şantaj uyguladığı tespit edildi
Polis yaptığı çalışmada, S.Ö.'nün, kız çocuklarını çıplak fotoğraf ve videolarıyla tehdit edip şantaj uyguladığını saptadı.
S.Ö.'nün, bu görüntü ve fotoğrafları kız çocuklarıyla tekrar birlikte olmak için şantaj unsuru olarak kullandığı belirlendi.
Çalışma başlatıldı
Polis bu tespitler üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada S.Ö., polis tarafından yakalandı.
Adliyeye sevk edildi
Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından "çocuğa cinsel istismar, cinsel taciz, tehdit ve şantaj" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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