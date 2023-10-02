DHA
Adana'da hareketli anlar yaşandı.
Olay, öğle saatlerinde Çukurova ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi.
Vinçle üst kattaki daireye çıkmaya çalışan 2 işçinin bulunduğu sepet kırılarak yan yattı.
Asılı kaldı
Emniyet kemeri sayesinde işçiler, düşmeden havada asılı kaldı.
İşçiler, binanın 3'üncü katındaki bir daireden içeri alınarak kurtarıldı.
O anlar kamerada
Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İşçilerin vinç sepetiyle neden daireye çıktıklarına dair bir bilgi alınamadı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)