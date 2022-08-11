Adana’da işletmeciyi öldüren zanlı tutuklandı

İşlettiği kıraathanede öldürülen 48 yaşındaki adamın katili arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Tutuklanan zanlı, “Husumetli olduğumuz kişilere yardım ediyordu. Bu nedenle öldürdüm” dedi.

Adana’nın Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi’nde kıraathane işleten Ergün Opcin (48), 2 Ağustos günü saat 12.00 sıralarında arkadaşlarıyla oyun oynarken motosikletle 2 kişi geldi.

Bu kişilerden biri, masada oyun oynayan Opcin’i belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu.

Motosikletle kaçtılar

Koşarak dışarı çıkan şüpheli, kendisini bekleyen kişiyle birlikte motosiklete binerek kaçtı.

Kıraathanedekiler, yaralanan Opcin’i otomobille yakındaki özel hastaneye götürdü.

Kurtarılamadı

Burada ilk müdahalesi yapılan Opcin, Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Sağlık durumu ağır olan Opcin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlıları tespit edildi

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, silahlı saldırganın Tarık Taşkıran (23), motosikleti kullananın ise Mehmet Can Polat (20) olduğunu tespit etti.

Arkadaşının evinde yakalandı

Kaçış güzergahında yapılan çalışmada, şüphelilerin olayın ardından 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evde olduğu belirlendi.

Adrese baskın yapan ekipler, Taşkıran ve Polat ile saklanmalarına yardım eden arkadaşları Mahmut D.’yi (23) gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

“Husumetli olduğumuz kişilere yardım ediyordu, öldürdüm”

DHA'nın haberine göre emniyete götürülen şüphelilerden Tarık Taşkıran, ifadesinde, “Husumetli olduğumuz kişilere yardım ediyordu. Bu nedenle öldürdüm.” dedi.

Öte yandan adreste ele geçirilen tabancalardan birinin, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan inceleme sonucu olayda kullanıldığı tespit edildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tarık Taşkıran ile Mehmet Can Polat, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Mahmut D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.