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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesinde demir profili üzerine faaliyet gösteren işyeri sahibi Kadir S. (47) kendisinden 25 milyon TL haraç isteyen şüphelilere para vermemesi üzerine şüpheliler saldırı düzenlendi.

Kerem K. (19) ve Ural B. (20), Kadir S.'nin işyerini önüne geldi. Kerem K. tabanca ile işyerine ve önünde bulunan otomobile ateş açtı.

O ANLAR KAMERADA

Ardından Ural B.'nin kullandığı motosiklet ile bölgeden kaçtı. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadir S.'nin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen gasp polisleri her iki şüphelinin de saklandığı adresi tespit etti.

2 KİŞİ YAKALANDI

Söz konusu şüpheliler saklandıkları ikamette yapılan operasyonla yakalandı. Suçlamaları kabul eden şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.