Adana'da İyi Partili meclis üyesi, boşandığı eşini bıçakladı

Eşi Zeynep A.'yı mahkeme çıkışı eve götürürken tekrar beraber olmaya ikna edemeyince darbedip bıçaklayan meclis üyesi, gözaltına alındı.

Adana'da yaşayan İyi Parti Sarıçam Belediyesi Meclis Üyesi Ali A. (48) ile eşi Zeynep A. (41), geçimsizlik nedeniyle aile mahkemesi tarafından dün boşandı.

Ali A., mahkeme çıkışı Zeynep A.'ya "Gel seni eve bırakayım" diyerek otomobiline aldı.

BARIŞMA TEKLİFİNİ REDDEDİLİNCE BIÇAKLADI

Ali A. yolda Zeynep A.'yı yeniden birlikte olmak için ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ali A., Zeynep A.'yı ikna edemeyince Çukurova Üniversitesi yerleşkesine geldiği sırada önce darbetti daha sonrada bacağından bıçakladı.

Ali A., Zeynep A.'yı hastaneye götürmek yerine bu halde Osman Gazi Mahallesi'ndeki evine bırakıp gitti. Bu sırada kadın telefonla 112’yi arayıp boşandığı eşinin kendisini bıçakladığını söyleyip yardım istedi. Kadın, olay yerine gelen ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı

GÖZALTINA ALINDI

Ali A. ise bir süre sonra polis tarafından yolda yakalandı. Zanlı koca, polis merkezine götürülüp ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.