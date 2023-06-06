Adana'da jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu Jandarma karakol komutanı olarak görev yapan 44 yaşındaki Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz, evinde ölü olarak bulundu. Poyraz'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde jandarma karakol komutanı olarak görev yapan 44 yaşındaki Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz'ın evinden, saat 02.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Bunun üzerine komşular, polise haber verdi. Kapı açılmadı Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Poyraz'ı kanlar içerisinde bulan polis ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün sebebi araştırılıyor Poyraz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı. Poyraz'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.