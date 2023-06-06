Adana'da jandarma karakol komutanı evinde ölü bulundu
DHA

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde karakol komutanı olarak görev yapan 44 yaşındaki Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz'ın evinden, saat 02.00 sıralarında silah sesi duyuldu.

Bunun üzerine komşular, polise haber verdi.

Kapı açılmadı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi.

Poyraz'ı kanlar içerisinde bulan polis ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümün sebebi araştırılıyor

Poyraz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Poyraz'ın mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.