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    Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu

    Ülkeye yasa dışı yollarla sokulan 14 bin litre akaryakıt ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, kamyon sürücüsünü kıskıvrak yakaladı.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 10:12
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    Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu

    Adana polisi düzenlediği operasyonlarla kentte kaçakçılara göz açtırmıyor...

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    14 BİN LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda kontrol noktası oluşturan ekipler, şüpheli araçları durdurdu.

    Bir kamyonda yapılan aramada yakıt tankları içerisine doldurulmuş 14 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

    1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Gözaltına alınan kamyon sürücüsü emniyete götürüldü.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu VİDEO

    Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu #1

    Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu #2

    Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu #3

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