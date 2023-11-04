Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu Polisin otoyolda takibe alıp, uygulama noktasında durdurduğu 2 tankerde 63 bin 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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DHA

Emniyet güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

Ekipler Adana'da akaryakıt kaçakçılarının tepesine çöktü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak akaryakıt getirileceği bilgisine ulaştı.

63 bin 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu?nda önlem alan polis, şüpheli görülen 2 tankeri uygulama noktasında durdurdu.

Tankerlerde yapılan aramalarda 63 bin 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)