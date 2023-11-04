DHA
Emniyet güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.
Ekipler Adana'da akaryakıt kaçakçılarının tepesine çöktü.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak akaryakıt getirileceği bilgisine ulaştı.
63 bin 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu?nda önlem alan polis, şüpheli görülen 2 tankeri uygulama noktasında durdurdu.
Tankerlerde yapılan aramalarda 63 bin 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış