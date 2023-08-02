Adana'da kaçırılma iddiası: Polis ekipleri alarma geçti Adana'da araçla kaçırılma iddiası polisi alarma geçirdi. Vatandaşlar, "Beni kaçırıyorlar, lütfen yardım edin" denildiğini duyduklarını ifade ederken güvenlik kamerasına yansıyan araç belirlendi.

İHA

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Adana'nın Kozan ilçesi Güneri Mahallesi'nde akşam 19.30 sıralarında bir araçtan, "Beni kaçırıyorlar, lütfen yardım edin" sesi duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri mahalleli ile görüşüp çevredeki kameraları inceledikten çalışma başlattı.

Vatandaşlar olayı anlattı

Mahalle sakinlerinden Gizem Yılmaz, "Biz burada oturuyorduk, bir araba geçti. 'Beni kaçırıyorlar, bana lütfen yardım edin abla' diye ses geldi. Biz de hemen koştuk ama tam olarak göremedim, hızlı şekilde kaçtı" diye konuştu.

Vatandaşlardan Kemal Ataş ise "Araba boşta gibi geliyordu, içi boş sandım, koştum kapıyı açıp el freni çekeyim diye. Ben oraya koşarak gittiğimi görünce araba hızlandı, önüne geçmeye çalıştık, kaldırıma çıkacaktı neredeyse, sonra üstüme doğru sürünce çekildik kenara. O da bastı gitti yetişemedik. Bağırtı geldi, biz de panikledik, sonra araba hızlı gidince bir şey yapamadık. Çocuk, 'Kurtarın beni kurtarın beni' diye bağırdı." ifadelerini kullandı.