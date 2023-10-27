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Adana'da kadın cinayeti! Doğum gününü kutladığı karısını ertesi gün öldürdü

Adana'da kadın cinayeti! Doğum gününü kutladığı karısını ertesi gün öldürdü Adana'da emekli astsubayın, karısını öldürmeden bir gün önce eşinin doğum gününü ailecek kutladığı ve pastanın üzerine, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazısını yazdırdığı ortaya çıktı.