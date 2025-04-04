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DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzlerini kapüşonla gizleyen Ahmet A. ile Musa A., Esra H.’nin hırdavat dükkanına benzin dökerek ateşe verdi.

Kısa sürede iş yerini saran alevler, bitişikteki 2 ayrı oto tamirci dükkanı ile sokaktaki otomobile sıçradı.

Şüpheliler koşarak kaçarken o anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YANGININ ARDINDAN İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevleri gören sitenin güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Esra H.’nin iş yeri kullanılamaz hale gelirken, 2 oto tamir dükkanı ile otomobilde ise zarar oluştu.

ŞÜPHELİLER EKİPLERİN OPERASYONU SONUCU YAKALANDI

Kundaklamayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ceyhan ilçesine kaçtıklarını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip başlatan polis, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı.

BORCUNU ÖDEMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında Esra H.’nin kendilerine borçlu olduğunu, ödemediği için olayı gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A. ile Musa A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.