İHA
Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana gelen olayda, kadın kılığına giren biri silahlı 3 kişi, motosikletle kuyumcuya geldi.
İçeri giren zanlılar, “Bu bir soygundur, altınları verin.” dedi.
Bunun üzerine kuyumcu çekmeyi açınca, şüpheliler korkup kuyumcudan soygun yapamadan kaçtı.
Hemen kaçtılar
Kuyumcu ise açtığı çekmecede eline ne geçtiyse zanlılara fırlattı. Şüpheliler ara sokaklardan kaçıp izlerini kaybettirdi.
Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi.
Ekipler, güvenlik kamerasını inceleyip kısa sürede kadın kılığına giren şüphelileri yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.