Adana'da kadın tacizcisi kapıcı vuruldu: Ceza bina sakinlerine kesildi 5 yıl önce kapıcılık yaptığı apartmanda taciz ettiği iddia edilen kadının kocası tarafından vurularak felç kalan apartman görevlisi iş kazası davası açtı. Davayı kazanan kapıcıya verilecek 12 milyon TL'lik tazminatı ise bina sakinlerinin ödemesine karar verildi.

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İHA

İş kazası nedeniyle açtığı davayı kazanan kapıcının eskiden çalıştığı binanın sakinleri, mahkeme kararına tepki gösterdi.

Kapıcının 'İş kazası' olduğunu savunduğu durumun arkasından çıkan olay ise duyanları hayrete düşürdü.

Seyhan ilçesinde 29 Kasım 2019 tarihinde yaşanan olayda, sitedeki bir dairede oturan Caner Şahin adlı apartman görevlisinin apartmanda yaşayan bir kadını sözlü olarak taciz ettiği iddia edildi.

KARISINI TACİZ EDEN KAPICIYI VURDU

Rıdvan Uçar ise eşinin tacize uğradığı iddialarını öğrenince kapıcıyı silahla vurdu.

Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına da yansımıştı. Ağır yaralanan Şahin, çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış ve felç kalmıştı.

SALDIRGAN HAPSE, KAPICI HASTANEYE

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olay yerine giderek zanlı Caner Şahin'i gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

TACİZİN CEZASI BİNA SAKİNLERİNE KALDI

Rıdvan Uçar tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikesini atlattı, fakat felç kaldı. Uçar, felç kalınca site yönetimi tarafından hakları verilerek işten çıkartıldı.

Ancak Uçar, avukatı aracılığıyla sitede çalıştığı sırada vurulup felç kaldığı için bunun bir iş kazası olduğunu iddia ederek tazminat davası açtı. Mahkeme ise siteyi 12 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti.

"KİMSENİN BU CEZAYI ÖDEYECEK DURUMU YOK"

Apartmanın yöneticisi Ünal Bozkurt (36) yaptığı açıklamada, “2019 yılında kapıcımız, bir site sakinimizin hanımına laf atması sonucu kavga çıktı. Kavgada laf atılan kadının kocası, kapıcıyı vurdu. Kapıcı felç kaldı.

Bizim karşımıza 5 yıl sonra 12 milyon gibi ciddi bir rakam ceza kesiliyor. Herkese icra geldi ve daire başına 57 bin 306 lira borç yazıldı. İki kişi arasında yaşanan olaydan dolayı tüm siteye kesilen bu cezayı kimsenin ödeyecek durumu yok.” dedi.

"HAKİM SİNİRLENİP BU CEZAYI VERMİŞ"

Site sakinlerinden Şükriye Avcı (63) ise, “Bu konunun siteye aksettirilmemesi gerekiyor. Bu olay şahıslar arasında yaşanmış. Sözlü tacizden kaynaklanan bir kavga yaşanmış. Duyduğumuza göre avukat mahkemeye gitmemiş. Hastayım diyerek birkaç defa daha mahkemeye katılmayınca hakim sinirlenip cezayı veriyor. Bu olayda avukat ve yönetimin bizi uyarması gerekiyordu.” diye konuştu.

"DAİRE BAŞINA 60 BİN TL CEZA KESİLDİ"

Verilen cezaya tepki gösteren site sakini Ayhan Türker (52), “12 milyon az para mı. Başkalarının husumeti nedeniyle site sakinlerine ceza verilmesi yanlış. Bu karar verilirken hiç mi vicdanları sızlamadı? Bu kadar parayı nasıl ödeyecek bu site sakinleri? Daire başına 60 bin lira cezayı nasıl ödeyeceğiz. Bize bu cezayla ilgili bilgi verilmedi. Ben şahsıma bu parayı ödeyemeyeceğim.” şeklinde konuştu.

"TACİZ KAVGASININ CEZASINI NEDEN BİZ ÖDÜYORUZ"

Yatalak annesi ile birlikte yaşadığını dile getiren Muazzez Düzgün (58) ise, “Ben ve annem birlikte yaşıyoruz. Babamın emekli maaşıyla geçiniyoruz ve annem yatalak. Bez parası bulamıyorum, bu parayı nasıl ödeyeceğim. Taciz nedeniyle iki kişi kavga etmiş. Biz neden cezayı ödüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)