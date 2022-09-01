Adana'da kadının başına taşla vurarak öldürdü

Adana'da bir genç kadın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kafasına taşla vurularak darbedildi. Genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Adana Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 24 yaşındaki Şermin Sarı oturduğu evin bahçesinde yarı çıplak halde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edilmeye başlandı.

Sarı'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kafasına defalarca taşla vurdu

Bu sırada ismi öğrenilemeyen kişi bahçede bulduğu bir taşla Sarı'nın kafasına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Şermin Sarı kanlar içerisinde yere yığıldı. Bölgeye gelen polis kadının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.





Kadın hayatını kaybetti

Olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri Sarı'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan Sarı'nın annesi ve kardeşleri olay yerine geldi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.





Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

İHA'nın haberine göre, polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Sarı'nın iki çocuk annesi olduğu ve kocasından kısa bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.



