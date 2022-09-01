Petrol
95.16
-0.50%
Euro
18.2597
-0.20%
Dolar
18.2113
0.15%
Altın
997.55
-0.32%
Borsa
3171
0.00%
Bitcoin
368.871
-1.17%
BTXN Coin
4.29
2.63%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Adana'da kadının başına taşla vurarak öldürdü

    Adana'da bir genç kadın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kafasına taşla vurularak darbedildi. Genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • 01.09.2022 - 07:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da kadının başına taşla vurarak öldürdü

    Adana Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 24 yaşındaki Şermin Sarı oturduğu evin bahçesinde yarı çıplak halde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edilmeye başlandı.

    Sarı'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    Kafasına defalarca taşla vurdu

    Bu sırada ismi öğrenilemeyen kişi bahçede bulduğu bir taşla Sarı'nın kafasına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Şermin Sarı kanlar içerisinde yere yığıldı. Bölgeye gelen polis kadının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

    Adana da kadının başına taşla vurarak öldürdü #1

    Kadın hayatını kaybetti

    Olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri Sarı'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Acı haberi alan Sarı'nın annesi ve kardeşleri olay yerine geldi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.

    Adana da kadının başına taşla vurarak öldürdü #2

    Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

    İHA'nın haberine göre, polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

    Öte yandan, Sarı'nın iki çocuk annesi olduğu ve kocasından kısa bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.

    Adana da kadının başına taşla vurarak öldürdü #3


    İlginizi Çekebilir

    Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali
    Magazin

    Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın estetiksiz hali

    Yeşilçam'ın matrak ve üretken yönetmeni: Aram Gülyüz
    Kültür Sanat

    Yeşilçam'ın matrak ve üretken yönetmeni: Aram Gülyüz

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir