- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da kadının başına taşla vurarak öldürdü
Adana'da kadının başına taşla vurarak öldürdü
- 01.09.2022 - 07:47
Adana Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, 24 yaşındaki Şermin Sarı oturduğu evin bahçesinde yarı çıplak halde kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından darp edilmeye başlandı.
Sarı'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Kafasına defalarca taşla vurdu
Bu sırada ismi öğrenilemeyen kişi bahçede bulduğu bir taşla Sarı'nın kafasına defalarca vurup olay yerinden kaçtı. Şermin Sarı kanlar içerisinde yere yığıldı. Bölgeye gelen polis kadının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.
Kadın hayatını kaybetti
Olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri Sarı'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisinin çalışmasının ardından Sarı'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Acı haberi alan Sarı'nın annesi ve kardeşleri olay yerine geldi. Acılı aile gözyaşlarına boğuldu.
Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor
İHA'nın haberine göre, polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, Sarı'nın iki çocuk annesi olduğu ve kocasından kısa bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.