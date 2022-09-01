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    Adana’da kalçasından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

    Sokakta kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından kalçasından defalarca bıçaklanan 31 yaşındaki adam öldü. Şansın hırsızlık olayına karışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
    • 01.09.2022 - 09:15
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    Adana’da kalçasından defalarca bıçaklanarak öldürüldü

    Adana’nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında kavga sesi duyan vatandaşlar, dışarıya çıktıklarında bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

    Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

    Olay yerine sevk edilen ekipler, isminin Abdulmenaf Tüy (31) olduğunu tespit ettiği yaralının kalçasından defalarca bıçaklandığını belirledi.

    Doktorların müdahalesi yetmedi

    Yanında bıçak ve budama makası gibi hırsızlıkta kullanan bazı aletlerin bulunduğu ağır yaralı Tüy, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Tüy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Adana’da kalçasından defalarca bıçaklanarak öldürüldü #1

    Hırsızlık olayına karışmış olabilir

    Öte yandan polis, yaralama ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Tüy'ün bir hırsızlık olayına karışmış ve bu nedenle çıkan kavgada öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

    DHA’nın haberine göre şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

    Adana’da kalçasından defalarca bıçaklanarak öldürüldü #2

    Adana’da kalçasından defalarca bıçaklanarak öldürüldü #3


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