Adana'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk: Vatandaşlar hayrete düştü

İHA
Son zamanlarda, seyir halinde olan diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar kameralara yansıyor.
Hem kendi canını tehlikeye atan sürücüler, bir diğer yandan da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Yaşananlara bir yenisi daha eklendi.
Adana'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Kazaya davetiye çıkardılar
Merkez Seyhan ilçesinde çekilen görüntüde kamyonetin hurda yüklü kasasında duran plakasız motosikletli şahıs, adeta kazaya davetiye çıkardı.
Çalışma başlatıldı
Vatandaşlar tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine ekipler, kamyonet sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.
O anlar ise kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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