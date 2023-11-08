Adana'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk: Vatandaşlar hayrete düştü Seyhan ilçesinde motosikletli şahsın hurda yüklü kamyonet kasasında yaptığı tehlikeli yolculuk pes dedirtti. O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

İHA

Son zamanlarda, seyir halinde olan diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar kameralara yansıyor.

Hem kendi canını tehlikeye atan sürücüler, bir diğer yandan da vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Yaşananlara bir yenisi daha eklendi.

Adana'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Kazaya davetiye çıkardılar

Merkez Seyhan ilçesinde çekilen görüntüde kamyonetin hurda yüklü kasasında duran plakasız motosikletli şahıs, adeta kazaya davetiye çıkardı.

Çalışma başlatıldı

Vatandaşlar tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine ekipler, kamyonet sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.

O anlar ise kameralara yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)