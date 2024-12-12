İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi'nde 9 Aralık'ta Yusuf Çalıkuşu idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelerek dönmeye çalışan kamyonetle çarpıştı.

Kazada devrilip sürüklenen motosikletin sürücü ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Hastaneye kaldırılan Çalıkuşu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalıkuşu'nun cenazesi Karataş ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
Editor