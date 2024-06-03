Adana'da kan donduran cinayet: 17 yaşındaki çocuk 3 bin 500 TL için öldürüldü Adana'da 17 yaşındaki çocuk, 3 bin 500 TL alacağını istediği için öldürülüp, cesedi zeytin bahçesine atılırken olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.

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İHA

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Hekim Köy Bulvarı’nda 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik, 3 bin 500 TL borç verdiği 21 ve 23 yaşlarındaki Ulaş Göl, Ali Kılıç ve Erkan Ağuş ile buluştu.

Beyazgeyik, bu şahısların aracına bindi.

Öldürüp, cesedi zeytin bahçesine attılar

Parasını almak isteyen Beyazgeyik ve şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Ağuş, otomobilin içerisinde Beyazgeyik’e tabanca ile defalarca ateş açtı.

Karnından 2, bacağından 1 ve göğsünden 4 isabet alan Beyazgeyik, aracın içerisinde hayatını kaybetti. Şüpheliler, çocuğun cesedini ise olayın yaşandığı yerin 20 kilometre uzağındaki Sarıçam ilçesine bağlı Hocalı Mahallesi’nde bir zeytin bahçesine atarak kaçtı.

Cinayet dedektifleri olayı aydınlattı

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS görüntülerini izleyerek cesedin atıldığı yeri tespit etti.

Ardından Muhammet Emin Beyazgeyik’in cesedine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde polisler, Ulaş Göl, Ali Kılıç ve Erkan Ağuş'u yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)