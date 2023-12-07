Adana'da kan donduran cinayet... Husumetlileri cezaevine girince ağabeyini öldürdüler Yüreğir'de Saydam Ailesi'nin daha önce yaşanan kurşunlama olayından husumetleri bulunan Emrah Kaya’nın cezaevinde olması nedeniyle ağabeyi Aşkın Kaya hedef alındı. Kaya, yaşadığı metruk binada ölü bulundu.

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde Aşkın Kaya’nın yaşadığı metruk binadan yayılan kötü kokular üzerine komşuları, polise ihbarda bulundu.

Eve giren ekipler, Kaya’nın çürümeye başlamış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından şüpheli ölüm olarak değerlendirilen Kaya’nın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Otopside Kaya’nın, 2 Eylül’de başından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Özel ekip günlerce cinayeti aydınlatmak için çalıştı

Olayın aydınlatılması için Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Cinayet dedektiflerinin yaptığı çalışmada 8 Haziran 2022’de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle Muhammet Saydam’ın, Kadir Tunç tarafından öldürüldüğünü, Aşkın Kaya cinayetinin de bu nedenle işlenmiş olabileceğini değerlendirdi.

Kendisi cezaevinde olunca kardeşini öldürdüler

Kaya’nın, ‘kasten yaralama’ suçundan cezaevinde olan kardeşi Emrah Kaya’nın, olay günü Saydam ile katili Kadir Tunç’u barıştırma bahanesiyle buluşturduğu belirlendi. Saydam Ailesi'nin, Muhammet Saydam’ın öldürülmesinden Emrah Kaya’yı sorumlu tuttuğu, cezaevinde olması sebebiyle ağabeyi Aşkın Kaya’nın öldürüldüğü öne sürüldü.

Bin saatlik görüntü tarandı

Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, cinayetin yaşandığı bölge ve güzergahta incelediği bin saatlik kamera görüntüsü ışığında, Aşkın Kaya’yı evinde öldürdüğü belirlenen Saydam’ın ağabeyi Yasin Saydam’ı takibe aldı.

Şüphelinin, olaydan hemen sonra Kocaeli’ye kaçtığı ve sahte kimlik kullandığı saptandı. Polis, cinayet şüphelisi Saydam ile ona yardım ettiği öne sürülen kuzeni Berat S., arkadaşı Mehmet Şirin U. ile 6 akrabasını teknik takiple tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Cinayeti reddetti

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden Yasin Saydam, cinayeti kendinin işlemediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından ‘kan gütme saikiyle adam öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen Yasin Saydam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Berat S. ve Mehmet Şirin U. adli kontrol şartı, diğer 6 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)