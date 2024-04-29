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Adana'da kapısı açık otobüsten düşen kadın hayatını kaybetti: Şoför tutuklandı

Adana'da kapısı açık otobüsten düşen kadın hayatını kaybetti: Şoför tutuklandı Halk otobüsünün kapısı açık halde seyrederek yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför, verdiği ifadede, "Tek kusurum kapının açık olması" diyerek savunma yaparken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.