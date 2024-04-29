Adana'da korkunç kazaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.
24 Nisan'da Hatice Sabahi (75), hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip, aşağı düştü.
Kurtarılamadı
Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Tutuklandı
Sabahi toprağa verilirken, olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K., bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Vedat K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
"Tek suçum kapının açık olmasıydı"
Şoför Vedat K.'nin ifadesinde, "Hızım 20-30 kilometre vardı. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması. Hemen durup 112'yi aradım." dediği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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