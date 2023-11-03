Adana'da kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi, ardından evi ateşe verdi

Adana'da bir eski eş vahşeti yaşandı.
57 yaşındaki Muhammet G. ve 41 yaşındaki Fadime K. çifti, 6 yıl önce boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam etti.
Şiddetli geçimsizlikleri bir türlü son bulmayınca Fadime K., polis merkezine giderek eşi için uzaklaştırma kararı aldırdı.
Uzaklaştırma kararına rağmen eve gelen Muhammet G., karısı Fadime K.'nin tarlada kendisini aldattığını öne sürerek tartışma başlattı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Muhammet G., 17 yaşındaki oğlu E.G.'yi alışveriş bahanesiyle markete gönderdi.
Karısını eve kilitleyerek ateşe verdi
Evde karısıyla yalnız kalmasının ardından öfkeli adam, eşi içerideyken evi yanıcı madde ile ateşe verdi.
Alevler kısa sürede tüm evi sararken Muhammet G., karısını eve kilitleyip otomobille kaçtı.
Komşular ihbar etti
Komşularının ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Fadime K. banyoda ağır yaralı bulundu
Eve giren ekipler, Fadime K.'yi banyoda ağır yaralı buldu.
İlk müdahalesi yapılan Fadime K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yanık Yoğun Bakım Ünitesine alınan Fadime K., entübe edildi.
Firari şüpheli yakalandı
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Muhammet G.'nin Sarıçam ilçesine kaçtığını tespit etti.
Güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüpheliyi otomobilinde gözaltına aldı.
Evi eşinin yaktığını iddia etti
Kollarında yanık izleri bulunan ve hastaneye kaldırılan Muhammet G., ilk ifadesinde, evi eşinin yaktığını öne sürdü.
Tehdit, hırsızlık, kasten yaralama suçlarından 6 kaydının bulunduğu belirtilen Muhammet G.'nin eski eşi Fadime K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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