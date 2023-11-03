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Adana'da kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi, ardından evi ateşe verdi

Adana'da kapıyı eski eşinin üzerine kilitledi, ardından evi ateşe verdi 57 yaşındaki Muhammet G., 6 yıl önce boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam ettiği 41 yaşındaki Fadime K.'yi eve kilitledi, ardından evi ateşe verdi. Evi kendisinin değil eşinin yaktığını iddia eden adam gözaltına alınırken, Fadime K.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.