Adana'da kapkaççıyı dövmeleri ele verdi

15 yaşındaki çocuğun cep telefonunu alıp kaçan zanlı, parmağındaki ve boynundaki dövmelerinden tespit edilerek yakalandı. Pişman olduğunu söyleyen kapkaççı, tutuklandı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde arkadaşıyla birlikte Merkez Park’ta oturan Gökhan Ö.’nün (15) yanına yaklaşan bir kişi, cep telefonunu istedi.

Şüpheli, Gökhan Ö.’nün bu teklifi reddetmesi üzerine cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Gökhan Ö. ise arkadaşıyla birlikte şüphelinin peşinden koştu ancak yakalayamadı.

Gökhan Ö.’nün durumu bildirmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DÖVMESİNDEN YAKALANDI

Gökhan Ö. polise verdiği zanlı eşkalinde şüphelinin, boynunda gül ve parmaklarındaki ‘Ahmet Asaf’ yazan dövmesi olduğunu söyledi.

Polis, verilen eşkal üzerine şüphelinin benzer suçlardan kaydı olan Baran T. olduğunu saptadı. Adresi belirlenen kapkaççı evine yapılan baskında yakalandı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyete götürülen Baran T., kapkaç planının olmadığını, cep telefonunu görünce birden alıp kaçtığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TELEFON SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Şüphelinin 700 TL karşılığında tanımadığı bir kişiye sattığı belirlenen cep telefonu ise sahibine teslim edildi.