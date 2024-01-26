Adana'da kardeş dehşeti: Para vermeyen ağabeyinin ekmek teknesini yaktı Yüreğir ilçesindeki yangında küle dönen sünger imalathanesini, iş yeri sahibinin kardeşinin para alamadığı için kundaklandığı ortaya çıktı.

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İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yangın paniği yaşandı.

İddiaya göre, iş yerinden alevler yükselmeye başladı. Bunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Küle döndü

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, sünger imalathanesinde çıkan yangının kundaklama olduğunu belirledi.

İş yerini kardeşi kundakladı

Polis, kundaklamayı iş yeri sahibinin kardeşi Yahya B.'nin (30) gerçekleştirdiğini tespit etti. Yüreğir devriye ekipleri, yangının çıktığı bölgeye yakın yerde Yahya B.'yi yakaladı.

Madde bağımlısı olduğu öne sürüle Yahya B.'nin, ağabeyi Halil Başkurt’tan para istediği, ancak ağabeyin kardeşinin uyuşturucu alacağını düşünerek parayı vermediği, bunun üzerine Yahya B.'nin tiner dökerek iş yerini ateşe verdiği öne sürüldü.

"Para istedim vermedi, kızdım ve yaktım"

Yahya B.'nin emniyetteki ifadesinde, iş yerini kundakladığını kabul ederken,” Para istedim vermedi, kızdım ve yaktım.” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Yahya B.’nin ruhsatsız silah taşıma, hırsızlık, belgede sahtecilik, kasten yaralama ve uyuşturucu gibi birçok suçtan 19 farklı kaydı olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)