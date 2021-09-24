Adana'da karısını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı

3 gün önce iki çocuğunun gözü önünde eşini bıçaklayarak öldüren cani koca tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan çift, kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın boyutu ilerleyince cani koca mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde yataktaki eşini defalarca bıçakladı.

Olayın ardından yaralı eşini odaya kitleyerek iki çocuğuyla ablasının yanına giden şahıs, ablası tarafından polise ihbar edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eve giden ekipler kadının öldüğünü belirlerken bir yandan da kaçan kocanın peşine düştü. Kısa zaman içerisinde yakalanan adam gözaltına alındı. Talihsiz kadın ise yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Emniyete götürülen katil Burhan Dursun’un ifadesinde şu sözler yer aldı:

“10 yıldır tartışırız ancak büyüklerimiz araya girer ve barışırdık. Bugüne kadar hiç karakolluk olmadık. Ama son zamanlarda bana hakaret ediyordu ve onurumu kırmaya başlamıştı. Ben işteyken bakımlı ben evdeyken bakımsızdı. Mesaiye kaldığım geceleri ne zaman kontrol etsem sosyal medyada çevrimiçi olduğunu görüyordum. Telefonunu kontrol edince telefonda başka birisinin attığı mesajı gördüm. Mesajı ona sorunca ağlamaya başladı. Araya tekrar büyükler girdi ve barıştık” dedi.

"BIÇAĞI KAÇ KERE VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Maddi açıdan sıkıştıkları için para biriktirmekte zorlandığını söyleyen zanlı şöyle devam etti: “Tuğba, ‘sen bize bakamıyorsan ben bize bakacak birisini bulurum’ dedi. Gururum incindi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve yatak odasına döndüm. Daha sonra yatakta uzanan eşimin boğazından, karnından ve elinden bıçakladım. Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana ‘Baba’ diye seslenince kendime geldim ve durdum. Bir anlık öfkeyle cinayet işledim. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

İfadesi alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.