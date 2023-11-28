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Adana’da karısını öldüren annesini de ağır yaralan adamın şaşkına çeviren sözleri

Adana’da karısını öldüren annesini de ağır yaralan adamın şaşkına çeviren sözleri Adana’da karısını öldürüp annesini de ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, ”Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler” demesi dikkat çekti.