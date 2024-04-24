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Adana'da karısıyla bastığı arkadaşını bıçakladı: Tutuklandı

Adana'da karısıyla bastığı arkadaşını bıçakladı: Tutuklandı Adana'da yemek için eve dönen Ahmed el-Melhem, eşi S.Ç.’nin kapıyı geç açmasından şüphelenip odaları aradı. El-Melhem, daha önce eşiyle görüşmemesini istediği arkadaşı Memduh S.’yi mutfak tezgahının altında saklanmaya çalışırken bulup, bacak ve kalçasından bıçakladı.