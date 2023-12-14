Adana'da kavgada sırtından bıçaklanan genç öldü Adana'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

DHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı bağlı Türkeli Mahallesi'nde iki grup arasında sokak ortasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 19 yaşındaki Ersoy Salih, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından bıçaklanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Salih, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Salih'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)