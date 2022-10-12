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    Adana'da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu

    Kız arkadaşının cenazesinden sonra veda videosu çeken ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Hakan Demiryürek'in, arama çalışmalarının 9'uncu gününde cesedine ulaşıldı. Ekipler inceleme başlattı.
    • 12.10.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 14:00
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    Adana'da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu

    19 yaşındaki Hakan'dan acı haber geldi...

    Adana'nın Kozan ilçesinde 9 gün önce veda videosu çeken Hakan Demiryürek, kayıplara karıştı.

    3 Ekim'de kız arkadaşının vefat etmesinin ardından evini terk eden genç çocuk için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

    Umut veren gelişme yaşanmıştı

    Çalışmalara katılan polis, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ekipleri, iz takip köpekleriyle çalışmaları sürdürdü.

    Dün öğle saatlerinde Demiryürek'ten umut verici bir haber gelmişti. Gencin arkadaşıyla birlikte çarşıdan yeni bir ayakkabı aldığı öğrenildi.

    Adana da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu #1

    Zeytinlikte ölü bulundu

    Bunun üzerine hızlanan çalışmaların ardından arama çalışmalarının 9'uncu gününde Demiryürek'in, zeytin bahçesinde cesedine ulaşıldı.

    Genç çocuğun başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken şüpheli ölüm için kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

    Adana'da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu VİDEO

    Adana da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu #2

    Gözü yaşlı anne güçlükle ayakta durdu

    Öte yandan cesedin bulunduğu yere gelen Hakan Demiryürek'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

    İHA'nın aktarımına göre; anne Türkan Demiryürek, güçlükle ayakta durabildi.

    Adana'da 19 yaşındaki genç 5 gündür kayıp VİDEO ARŞİV

    Adana da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu #3

    Adana da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu #4

    Adana da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu #5

    Adana da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu #6

    Adana da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu #7

    Adana da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu #8


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