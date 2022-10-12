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Adana'da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu

Adana'da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu

Kız arkadaşının cenazesinden sonra veda videosu çeken ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Hakan Demiryürek'in, arama çalışmalarının 9'uncu gününde cesedine ulaşıldı. Ekipler inceleme başlattı.