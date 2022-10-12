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- Adana'da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu
Adana'da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu
- 12.10.2022 - 13:41
- Güncelleme : 12.10.2022 - 14:00
19 yaşındaki Hakan'dan acı haber geldi...
Adana'nın Kozan ilçesinde 9 gün önce veda videosu çeken Hakan Demiryürek, kayıplara karıştı.
3 Ekim'de kız arkadaşının vefat etmesinin ardından evini terk eden genç çocuk için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.
Umut veren gelişme yaşanmıştı
Çalışmalara katılan polis, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ekipleri, iz takip köpekleriyle çalışmaları sürdürdü.
Dün öğle saatlerinde Demiryürek'ten umut verici bir haber gelmişti. Gencin arkadaşıyla birlikte çarşıdan yeni bir ayakkabı aldığı öğrenildi.
Zeytinlikte ölü bulundu
Bunun üzerine hızlanan çalışmaların ardından arama çalışmalarının 9'uncu gününde Demiryürek'in, zeytin bahçesinde cesedine ulaşıldı.
Genç çocuğun başına tabancayla ateş ederek, yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken şüpheli ölüm için kapsamlı bir inceleme başlatıldı.
Adana'da kaybolan liseli Hakan başından vurulmuş şekilde bulundu VİDEO
Gözü yaşlı anne güçlükle ayakta durdu
Öte yandan cesedin bulunduğu yere gelen Hakan Demiryürek'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
İHA'nın aktarımına göre; anne Türkan Demiryürek, güçlükle ayakta durabildi.
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