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    Adana'da kaza yapan kadın sürücü arabayı parçaladı

    Otomobili ile dolmuşa çarpan kadın sinir krizi geçirerek arabasına zarar verirken yaşanan kazada bir çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 06.11.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 13:34
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    Adana'da kaza yapan kadın sürücü arabayı parçaladı

    Adana'nın İbo Osman Caddesi'nde trafik kazası yapan kadın sinir krizi geçirdi.

    Kimliği belirsiz kadın sürücünün kullandığı otomobil ile dolmuş çarpıştı.

    Yaşanan kazada bir çocuk yaranırken sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınarak hastanede tedavisine başlanıldı.

    Sürücü çılgına döndü

    Çarpışma sonrasında öfkelenen kadın sürücü kendi aracına zarar vermeye başladı.

    Gözü dönen kadın sürücünün çılgınca arabaya zarar vermesine çevredekiler tepki gösterdi.

    Adana'da kaza yapan kadın sürücü arabayı parçaladı ViDEO

    O anlar kaydedildi

    Çevrede bulunan vatandaşlar sayesinde güçlükle sakinleştirilen kadının o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    İnceleme başladı

    İHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Adana da kaza yapan kadın sürücü arabayı parçaladı #1

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