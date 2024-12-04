Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda Serdar Süzen kullandığı motosiklet ile yaya yolundan karşıya geçmeye çalıştı, bu sırada A.E.C. (19) kullandığı otomobil ile Süzen'in motosikletine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Süzen, yola savurulurken otomobil ise yaklaşık 30 metre ileride durabildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Süzen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
OTOMOBİLİ PARÇALADILAR
Serdar Süzen'in yakınları acı haberi alır almaz kazanın gerçekleştiği bölgeye geldi.
Gelen yakınları öfke içerisinde otomobili parke taşıyla paramparça etti.
Polis ekipleri öfkeli yakınları güçlükle sakinleştirdi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Süzen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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