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Adana'da kazada ölen motosikletlinin yakınları otomobili parke taşıyla parçaladı

Adana'da kazada ölen motosikletlinin yakınları otomobili parke taşıyla parçaladı Adana'da yaya yolundan motosiklet ile yolun karşısına geçmek isteyen sürücü otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ölen kişinin yakınları parke taşlarıyla otomobili paramparça etti, bu anlar kameralara yansıdı.