İHA

Adana’da 2001 yılında evine icra gelen iş adamı Sedat G. (62), avukat Savaş Bedir ve İcra Memuru Hasan Fındıl’ı tabancayla öldürüp cezaevine girdi.

2 sene önce tahliye olan Sedat G., tahliye olduğu dönemde ablası ev kadını Serpil Şahin’in (57) eşi Ahmet Şahin’in (57) babası hayatını kaybetti.

Babasının ölümü üzerine Şahin’e 300 bin lira miras kaldı.

KARDEŞİ TARAFINDAN GASBEDİLDİ

Eniştesine miras kaldığını öğrenen Sedat G., iddiaya göre, eniştesini taziye evinden alıp, ölen kardeşi Vedat G.’nin Akkapı Mezarlığı’ndaki kabri başına götürdü.

Burada silah zoruyla video çeken Sedat G., ardından eniştesi ve ablasına miras kalan 300 bin lirayı, ‘Bana cezaevinde bakmadınız’ diyerek gasbetti.

TUTUKLAMA KARARI SONRASI DAVUL ZURNA İLE KUTLAMA YAPTI

Şahin Ailesi, Sedat G.’den şikayetçi olurken şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 Şubat’ta Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, Sedat G.’nin 'Yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutukluluk halinin devamına karar verip davayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet ve Serpil Şahin çifti ise adaletin yerini bulmasına sevinirken adliye çıkışı davul zurna ile kutlama yapıp o anları sosyal medyada paylaştı.

"DIŞARI ÇIKAMIYORUZ"

Serpil Şahin, "300 bin lira bizden tehditle para aldı. 22 sene cezaevinde kaldım size de bunu ödeteceğim. Açım, elim kan kokuyor diyerek bizleri hep tehdit etti. Benim çocuğum okula gidemedi. Geçtiğimiz günde mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verince sevincimizden davul zurna çaldırdık. Ancak tehditler devam ediyor. Bu seferde Sedat G.’nin oğlu Vedat dışarıda. Bana duruşma sonrası tükürdü. Bir sürü tehdit etti. Şikayetçiyim, biz dışarı çıkamıyoruz. Olmaz olaydı öyle kardeş. İnşallah içeriden hiç çıkmaz." ifadelerini kullandı.

BU SEFER DE OĞLU TEHDİTLERE BAŞLADI

Ahmet Şahin ise sevinçlerinden dolayı davul zurna çaldırdıklarını anlatarak, "Sedat içeri girdi ama bu sefer de oğlu Vedat tehditlere başladı. Biz ne yapacağız bilemiyoruz. Çok zor durumdayız." dedi.