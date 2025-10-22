Adana'da kepengi aralayıp sürünerek dükkana girdi: 25 cep telefonu çaldı

- Adana'da Seyhan ilçesinde küçük yaştaki 3 şüpheli, bir cep telefonu dükkanının kepengini aralayarak içeri girdi.
- Şüpheliler, 400 bin TL değerindeki 25 cep telefonunu çalarak kaçtı.
- Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde akıllara durgunluk veren hırsızlık...
Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen, yaşları küçük 3 şüpheliden 1'i çevrede gözcülük yaparken diğerleri, iş yerinin kapalı kepengini açmaya çalıştı.
SÜRÜNEREK İÇERİ GİRDİ
Yaklaşık 20-25 santim boşluk oluşturan çocuklardan boyu kısa ve zayıf olanı, sırtüstü yatıp sürünerek iş yerine girdi.
Şüpheli, çaldığı cep telefonlarının bir kısmını kepengin altından arkadaşına verdi.
Arkadaşı ise cep telefonlarını başka bir yere taşıdı.
ÇANTAYA DOLDURUP KAÇTILAR
Aynı yöntemle sürünerek iş yerinden çıkan şüpheli, kalan telefonları da çantaya doldurduktan sonra dikkat çekmemek için kepengi indirip boşluğu kapattı.
Şüpheliler daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Olay, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah saatlerinde dükkana gelen iş yeri sahibi, 400 bin TL değerinde 25 akıllı cep telefonunun çalındığını fark edip, polise haber verdi.
Polis ekipleri, olaya karışan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.