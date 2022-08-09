Adana'da kiracısının kapısını söken ev sahibi: Kira alamıyorum, icralık oldum

Kiracısının kapısını sökmekle gündeme gelen ev sahibi, 5 aydır kira alamadığını, kiracının 4 aydır elektrik faturasını ödemediğini, çıktığı evleri yaktığını duyduğu için kapıyı söktüğünü söyledi.

Adana’da ikamet eden Hacer Kondu (31), yaklaşık 8 ay önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde Mikail Dede (46) isimli şahsın evini aylık 1.200 liraya kiraladı.

Dede, Kondu’nun 5 aydır kira ödemediği iddiası ile evden çıkmasını isterken, Kondu durumu kabul etmedi. Öte yandan Hacer Kondu’nun yanına gelen kişilerin apartmanda hırsızlık yaptığının tespit edilmesi, Kondu’nun uyuşturucu madde kullanıp ve satması gerekçesi ile apartman sakinleri sürekli Mikail Dede’yi arayıp kiracısını çıkartmasını istedi.

İHA’nın haberine göre; Dede, 4 aydır da elektrik faturasını ödemeyen kiracısını aradı ve yine evden çıkmasını söyledi. Kondu’nun yine çıkmayacağını belirtmesi üzerine Dede, perşembe günü öğle saatlerinde evin çelik kapısını söktü.

Apartman sakinleri kadının eşyalarını sokağa attı

Cumartesi günü ise apartman sakinleri, kadından rahatsız oldukları gerekçesiyle evine girip birçok eşyayı sokağa attı.

Bu sırada apartman sakinleri kendilerine ait birçok eşyayı da evde bulduklarını öne sürdü.

Savcılık, kapının takılmasına karar verdi Çelik kapının sökülmesinin İhlas Haber Ajansı’nda haber olmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, çelik kapının kilitlerinin sökülerek geri takılmasına karar verdi ve çelik kapı geri eve takıldı. Apartman sakinleri ve ev sahibi Mikail Dede, apartmanın önünde toplanın açıklama yaptı.

“Ben bu kadın nedeniyle icralık oldum”

Kendisinin mağdur olduğunu öne süren Mikail Dede şu ifadeleri kullandı:

“8 ay önce bu kiracı benim evime taşındı. Taşınırken de maddi durumunun yerinde olmadığını söyleyip elektrik aboneliğini de üzerine almadı. 2-3 ay faturayı ödedi ancak 4 aydır elektrik faturasını da ödemedi. Şu anda ben bu kadın nedeniyle icralık oldum.

“Evi saatlik, gündelik fuhşa kiralıyormuş”

5 aydır da benim kiramı da ödemiyor. Burada da hep komşuları rahatsız ediyormuş. Evi saatlik, gündelik fuhşa kiralıyormuş. Beni hep apartman sakinleri rahatsız ediyordu.”

“Kadının geçmişte taşındığı evleri yaktığını duydum”

Hacer Kondu’nun geçmişte ayrıldığı evleri yaktığını, çelik kapıyı da bu sebeple söktürdüğünü söyleyen Mikail Dede, “Ben bu kadının geçmişte taşındığı evleri yaktığını duydum. Bu sebeple korkudan, evimi yakarsa hemen müdahale edilsin diye kapıyı söktüm. Tüm buradaki insanlar ondan şikayetçi. Ben de bu evimi kiraya verip başka yerde kirada oturuyorum. Oradaki ev sahibimi mağdur etmeyim diye kızımın dershane parasını yatıramadım. Ben mağdur oldum.” dedi.

“İçiyorlar ve küfredip bizim evlerimize tırmanıyorlar”

Apartman sakinlerinden Elif Avuçcu ise Kondu’nun üst katında oturan kızı Özgenur Özdemir’in yeni doğum yaptığını ve korkudan sütünün kesildiğini söyledi.

Avuçcu, “Her gün bu kiracıya birileri geliyor. İçiyorlar ve küfredip bizim evlerimize tırmanıyorlar. Benim kızımın sütü kesildi. Bizim evimizin elektriğini kaçak kullanıyor. Biz şikayetçiyiz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan apartman yönetim kurulu da karar alarak Hacer Kondu’yu evden çıkartmak için girişimlere başladıklarını söyledi.