Adana'da kıskançlık krizine giren eşini öldüren kadın tahliye edildi

Çukurova ilçesinde, eşler arasında başlayan kıskançlık tartışması, İzel Erdeve'nin kocasını öldürmesiyle sonuçlandı. Erdeve'nin, hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, 30 Haziran 2021 tarihinde korkunç bir olay yaşanmıştı.

Yaşanan olayda Okan Erdeve (47), sabah saatlerinde eşi İzel Erdeve’yle (27) kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. İzel Erdeve, kocasını göğsünden bıçakla yaraladı. Genç kadın, 112 Acil ekiplerine haber verdi.

Hastanede hayatını kaybetti

Okan Erdeve, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzel Erdeve, eşini öldürdüğü iddiasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İzel Erdeve, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Onu sevdiğim için sürekli affediyordum"

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İzel Erdeve yaptığı savunmada, ”Ben onu hep affettim. Düzelir diye çok bekledim. Sürekli tedavi olmasını istiyordum fakat tedavi olmadı. Ben onu sevdiğim için sürekli affediyordum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, İzel Erdeve’ye “kasten yaralama sonucu ölüm" suçundan verdiği 13 yıl hapis cezasını, eylemin "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 3 yıl 3 aya indirdi.

Tahliye edildi

Duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası, TCK'nin 62. maddesine göre 2 yıl 8 ay 15 güne indirildi. İzel Erdeve, hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.