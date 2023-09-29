Adana'da kıyma çekme yeri kavgası: 1 ölü Adana'da mahallede kıyma çekme yeri yüzünden çıkan tartışmada bir kişi öldürülürken, olaya karışan şüpheli tutuklandı.

İHA

Kıyma çekme yeri kavgasında kan aktı..

26 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Murat Koday, bir süre önce mahallede kıyma çeken 24 yaşındaki Ferhat Ç. ile aile bireylerini, tezgahlarını başka bir yere taşımaları konusunda uyardı.

Çıkan tartışmada Koday, iddiaya göre, Ferhat Ç. ile babasını darbetti. Ferhat Ç. bu nedenle husumet beslediği Koday ile telefonda tartışıp, küfürleşti.

Av tüfeğiyle sırtından vurdu

Av tüfeğini yanına alıp, evden çıkan Ferhat Ç. motosikletle seyir halindeyken sokakta gördüğü Koday’ı sırtından vurdu. Koday vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, şüpheli Ferhat Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybetti

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Koday, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirleyip, baskın yaptı. Polisin geldiğini gören şüpheli, bitişikteki evin damına atlayıp, izini kaybettirmeye çalıştı.

Şüpheli, polisin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)