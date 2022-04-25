Adana'da kız çocuğu, 9. kattan aşağı cipin üzerine düştü

12 yaşındaki Ortaokul öğrencisi E.S.K., anneanne ve dedesiyle oturduğu 13 katlı apartmanın 9. katındaki balkonundan park halindeki cipin üzerine düşerek ağır yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’ndeki 13 katlı bir apartmanda anneannesi ve dedesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi E.S.K., 9. kattaki dairenin balkonuna çıktı.

Balkondan cipin üzerine düştü

DHA'nın haberine göre; bir süre sonra kız çocuğu, bilinmeyen nedenle balkondan apartmanın otoparkında duran cipin üzerine düştü.

Gürültüye uyanan E.S.K.’nın dedesi, balkona çıktığında torunu aracın üzerinde hareketsiz yattığını gördü. Hemen torunlarının yanına koşan anneanne ve dede, kız çocuğunu özel araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.S.K.’nın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu.

Yaralı kızın durumu ağır

Hastanede tedavi altına alınan E.S.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.