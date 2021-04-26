15 yaşındaki kızlarını yaşı küçük olduğu için vermek istemeyen aile ile karşı taraf arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde, 15 yaşındaki komşusu N.M.'ye aşık olan 26 yaşındaki Kadir A., babası Şükrü ve annesi Sıdak A.’ya aileye gidip kızı istemelerini söyledi.

Bunun üzerine anne ve baba N.M.’nin evine giderek, annesi Emine ve babası Mehmet M.’den kızı istedi.

REDDEDİLEN AİLE OLAY ÇIKARDI

Aile ise "kızlarının yaşının küçük olduğunu ve okuduğunu" söyleyerek aileyi reddetti. A. ailesi, “Düğün hemen olmaz, okulunu bitirir öyle evlenirler.” dedi. Ancak M. ailesi bunun uygun olmayacağını söyledi.

A. ailesi ikinci kez reddedilince iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer aile bireyleri de karışınca kavga çıktı. Kavga mahalle sakinlerinin araya girmesiyle önlendi.

Adana'da kız isteme kavgası ViDEO

EVİ BASIP KIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Ancak ertesi gün Kadir A., tekrar kızın evine gelerek N.M.’yi zorla almak istedi. Bunun üzerine iki aile arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada Ayhan Y. (39), Ali Y. (52), Hüsne Y. (73), Mehmet Y. (32), Hasan Ali K. (24), Zübeyde K. (34) ve kızın annesi Emine M. (41) yaralandı.

Ailelerin evlerine koşarak tüfek ve tabanca alıp karşı tarafa ateş etmesi ve bir kadının silahlı şahıslara karşı koymaya çalışması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.